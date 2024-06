Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip exclusiv obținut de Kyiv Post arata forțe speciale ucrainene (GUR) atacand punctele de control ale inamicului, fortarețele, patrule terestre și convoaiele de echipamente militare in Inalțimile Golan din Siria.

- Armata israeliana a anuntat ca a ucis in atacul de duminica doi oficiali Hamas in Rafah, informeaza Rador Radio Romania.Armata israeliana a declarat ca a ucis doi inalți oficiali ai Hamas in atacul de duminica de la Rafah.

- Forțele ucrainene au inregistrat, noaptea trecuta, prezența unor drone Shahed deasupra mai multor regiuni. Deocamdata nu exista informații in legatura cu urmarile posibilelor lovituri. De asemenea, in regiunea rusa Briansk, guvernatorul a precizat ca au fost neutralizate patru drone lansate de Ucraina.…

- Inarmata de SUA și Occident, Ucraina lanseaza o ofensiva puternica impotriva Rusiei: atac cu aproape 70 de droneRusia a interceptat 68 de drone ucrainene, in noaptea de vineri spre sambata, in regiunea Krasnodar (sud) si in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza…

- Forțele armate rusești au lansat o noua serie de atacuri in Ucraina, totul in contextul in care șeful Administrației Prezidențiale ucrainene a declarat ca loviturile pe care le-a suferit Kievul in ultimele trei saptamani fac parte din pregatirile Rusiei pentru o ofensiva majora. Exista insa zvonuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.

- Forțele armate ucrainene au tras in infrastructura critica a centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, scrie joi agenția rusa de presa TASS. „A fost inregistrata bombardarea infrastructurii critice a stației. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in zona gardului in spatele careia se…

- Centrul pentru Rezistența Naționala a Ucrainei acuza serviciile speciale ale Rusiei ca incearca sa racoleze cetațeni ucraineni care trec ilegal granița R.Moldova cu Ucraina, pe segmentul transnistrean. Ucrainenilor li se solicita informații despre unitațile militare ucrainene și capacitațile de aparare…