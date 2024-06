Reușita PSD: structuri medicale vitale pentru întreaga regiune Proiectele derulate in domeniul sanitar de Consiliul Județean (CJ), condus de Cosmin Vasile, s-au concretizat in crearea și operaționalizarea unor obiective esențiale nu doar pentru Dolj, ci pentru toata Oltenia. Investiții in medicina de urgența, in chirurgia cardiovasculara, in oncologie, dar și in serviciile oferite in ambulatoriu au fost pilonii centrali ai strategiei pentru sanatate. Unitatea de Primiri Urgențe, cea mai solicitata structura din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova, a fost modernizata și extinsa cu 2 noi corpuri de cladire. „SCJU Craiova s-a aliniat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

