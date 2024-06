Novak Djokovic , locul 1 ATP, l-a invins, luni, pe argentinianul Francisco Cerundolo (locul 27 ATP si favorit 23), si s-a calificat in sferturi la Roland Garros, dupa patru ore si 39 de minute de joc, in care a acuzat o accidentare la genunchi si a denuntat conditiile de joc. Djokovic, detinatorul titlului, s-a impus, scor 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. La conferința de presa de la finalul partidei, a explicat ca a luat in calcul sa se retraga și nu este sigur daca va mai putea sa se evolueze miercuri, cu Casper Ruud. „In urma cu cateva saptamani au aparut dureri la genunchiul drept, dar pana acum…