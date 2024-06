Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre accidente a avut loc duminica seara, pe un drum judetean din afara localitatii Sperieteni din judetul Dambovita. „Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit ca un tanar, de 19 ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 721 A, in afara localitatii Sperieteni, ar fi pierdut…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Șuța Seaca. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un tanar, de 24 de ani, din comuna Morteni, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72, in afara localitații…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Mavrodin. Din primele verificari efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca un tanar, de 22 de ani, din comuna Finta, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția DN 71 cu DJ 701, in afara localitații Moara Noua. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca o femeie de 37 de ani, din Pitești, in timp ce ar fi condus un autoturism,…

- Accident rutier in afara localitații Moara Noua, la data de 9 aprilie a.c., in jurul orei 15:25, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția DN 71 cu DJ 701, in afara localitații Moara Noua. Din primele verificari efectuate,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Vișina. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 45 de ani, din comuna Șelaru, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 611, in localitatea Vișina, ar…