Elevi raniți, dupa ce tavanul unei sali de clasa s-a prabușit peste ei. Incident la o școala din județul Sibiu Mai mulți elevi au fost raniți, miercuri dupa-amiaza, dupa ce tavanul unei sali de clasa s-a prabușit peste ei. Incidentul a fost semnalat in județul Sibiu, la Școala Gimnaziala Alamor, comuna Loamneș. Potrivit ISU Sibiu, la momentul prabușirii in sala de clasa se aflau 4 elevi. Aceștia au fost raniți ușor. Elevii au varste cuprinse […] Citește Elevi raniți, dupa ce tavanul unei sali de clasa s-a prabușit peste ei. Incident la o școala din județul Sibiu in Alba24 .