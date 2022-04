Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a vorbit, joi seara, in emisiunea 100% cu Laurențiu Botin, despre fata sa cea mare, Ioana Basescu, care a primit 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, dar sentința nu a fost definitiva. Ioana Basescu este acuzata…

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea in arestul Poliției de Frontiera Petrici. Ea va fi dusa vineri in fața magistraților bulgari, unde va fi judecata cererea de extradare. Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Plecase insa din țara, pe la Vama Giurgiu, inainte…

- Antrenata deja in fosta escapada costaricana de fentat justiția romana, Elena Udrea a fost la un pas sa scape din nou de gratii. Condamnata definitiv la 6 ani de pușcarie in dosarul Gala Bute, Elena Udrea era deja cu un pas inaintea autoritaților atunci cand acestea au pornit sa o aduca la inchisoare.…

- Elena Udrea iși petrece noaptea intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar vineri va fi dusa in fața judecatorilor pentru a se decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca…

- Elena Udrea va petrece seara intr-un sediu de poliție din Bulgaria, iar maine va fi dusa in fața judecatorilor pentru a decide daca va fi arestata sau nu.Elena Udrea a parasit țara joi dimineața. Potrivit Poliției de Frontiera aceasta a ieșit din Romania cu mașina. Nu a fost oprita pentru ca nu avea…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…