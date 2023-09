Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru a rabufnit in mediul online, dupa ce i-a fost refuzata permisia de a fi alaturi de fiica ei, de ziua de naștere a micuței. Cum le apara Elena Udrea pe mamele care au facut nelegiuri.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) redeschide in instanța dosarul privind finanțarea campaniei prezidențiale a lui Traian Basescu din anul 2009, in care erau cercetate și Elena Udrea și Ioana Basescu. DNA redeschide dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Basescu Procurorii de la Serviciul Judiciar al…

- Este lovitura pentru Simona Halep. Verdictul primit nu ii va pica bine campioanei noastre, mai ales ca Simona Halep se inscrisese la turneul din SUA-US Open 2023, acolo unde a fost descoperita ca fiind dopata in anul 2022. Lovitura dura pentru Simona Halep. Noul clasament WTA nu o va bucura pe campioana…

- A fost parasit de mama sa inca de la naștere, in maternitate, și plasat intr-o casa de copii, insa nu se lasa pana nu o gasește pe femeia care i-a dat viața. Timp de 9 ani a trait in casa de copii, simțind coșmarul pe pielea sa. Acum, la varsta de 31 de ani, barbatul […] The post Drama unui celebru…

- Momente halucinate au fost suprinse de un martor pe banda de urgenta a autostrazii A1, in zona km 226 Boita – Sibiu, acolo unde un șofer iresponsabil al unui autocar plin cu pasageri, a efectuat o manevra ilegala. Astfel, barbatul in varsta de 37 de ani, a pus in pericol viața tuturor oamenilor aflați…

- Dupa eșecul rasunator cu Spotify, Ducii de Sussex pun la cale un intreg proces de transformare a brandului lor, iar un pas important pe care ar urma sa il bifeze va fi, de fapt, o noua lovitura pentru Familia Regala a Marii Britanii. Se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle iși vor schimba numele […]…

- „Fie roata și patrata, tot se intoarce ea odata”, spune o celebra vorba din popor, care pare sa descrie cel mai bine situația prin care trece ducesa de Sussex. Meghan Markle a primit lovitura de grație, dupa toate acuzațiile pe care le-a adus fața de Casa Regala britanica. Nici macar americanii nu o…

- Popularitatea Ducilor de Sussex este in cadere libera. Dupa ce el și soția sa, Meghan Markle, au pierdut contractul cu Spotify, Prințul Harry a primit o noua lovitura de grație. O vedeta a ieșit la atac, exprimandu-și fara nicio ezitare parerea despre fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea. Prințul…