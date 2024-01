Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, anunța ca este dispusa sa candideze la alegerile prezidentiale in cazul in care va avea susținerea colegilor sai din USR. „Pentru mine este o palarie prea mare. Dar, daca eu aș ști ca ar fi bine pentru țara, daca colegii mei m-ar susține, voi face asta.…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile liderului USR Catalin Drula, referitoare la dosarul achiziției de vaccinuri, in care sunt urmariți penal colegii sai Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au afectat in mod grav independența procurorilor și au depașit…

- Familia regala din Spania se afla acum in centrul unui nou scandal. Fostul cumnat al reginei Letizia a dezvaluit ca a avut o relație cu aceasta inainte sa se casatoreasca cu sora ei, Telma, ba chiar a postat și dovezi ale aventurii lor. Fostul cumnat al Reginei Letizia susține in mod senzațional ca…

- O noua zi, un nou scandal in Parlament. A fost un schimb dur de replici intre aleșii AUR și cei ai USR, in ziua votului pentru ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu. Totul a inceput in momentul in care George Simion a transmis de la tribuna Parlamentului ca anii comunismului, pe langa parțile…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a anuntat, intr-o noua postare pe Instagram, ca regreta tot ce a spus atunci cand si-a acuzat propria mama. Declarația vine dupa ce Elena Lasconi a anuntat ca merge la Paris sa isi viziteze fiica. Cele doua se pare ca au ajuns la un numitor comun. „In primul rand,…

- Elena Lasconi este suspecta ca ar fi mințit in legatura cu votul acordat la referendum pentru susținerea familiei tradiționale. Elena Lasconi, primarul orasului Campulung Muscel, se afla zilele acestea in centrul unui scandal dupa ce a declarat ca a participat in 2018 la referendumul pentru familie,…

- Antonio Guterres, secretarul-general al ONU, a atras atenția ca situația din Gaza este ”mai mult decat o criza umanitara, este o criza a umanitații”, adaugand ca teritoriul palestinian devine ”un cimitir pentru copii”. ”Partile in conflict si comunitatea internationala se confrunta cu o responsabilitate…