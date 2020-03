Stiri pe aceeasi tema

- Sora unui doctorițe de la Spitalul Județean din Suceava relateaza un scurt dialog pe care l-a avut cu aceasta.“Cand Corona devine atat de reala incat te sufoca și te doare literal fiecare bucațica de corp de teama celui iubit ție. Situația din Suceava este strigatoare la cer. 70 de cadre medicale infectate.…

- Edward Iordanescu (41 de ani) a avut un mesaj dur pe contul de Facebook, in care a criticat modul in care autoritațile din Romania au acționat contra pandemiei de coronavirus. Antrenorul celor de la Gaz Metan le-a cerut autoritaților sa ia masuri mai dure, precum alte state din lume, și cred ca izolarea…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei Gaziantep, a oferit un mesaj pentru cetațenii turci, in care ii indeamna pe aceștia sa ramana acasa. Filmulețul in care antrenorul roman vorbește in limba engleza a fost postat pe pagina de Facebook a clubului antrenat de acesta, Gaziantep. „Salutare,…

- In plina epidemie de coronavirus, cinematograful in aer liber a devenit principalul mijloc de relaxare adoptat de sud-coreeni nerabdatori sa vada ceva nou fara a-si asuma riscuri, relateaza duminica AFP. In timp ce numarul de intrari la cinematografele traditionale sud-coreene a scazut in ultimele saptamani,…

- „Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu…

- O lectie inedita de pastrare a igienei mainilor, in plina pandemie de coronavirus, poate veni chiar si de la un urangutan. Urangutanul, pe nume Cinta, le arata oamenilor ca stapaneste ireprosabil tehnica spalatului corect pe maini. Imaginile au fost difuzate de o fundatie din Indonezia care se ocupa…

- Lumea intreaga a intrat in epidemie de coronavirus. Virusul ucigas a cuprins atat Europa, cat si tarile care din afara Uniunii Europene. La nivel mondial 83.560 de persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 2.813 persoane au murit in 50 de tari.

- De aproximativ 14 ani, cantareata locuieste in America, alaturi de partenerul ei, Glenn Muttart, si cele doua fete, care au devenit adevarate domnisoare. Au terminat scoala militara, iar acum sunt militari cu acte-n regula in armata americana. Citeste si: Elena Carstea, IN DOLIU. Sora ei a…