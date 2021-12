Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei consilieri din cadrul APIA Arad care au fost prinsi in flagrant luand mita in urma cu aproape o luna, au declarat ca au recunoscut faptele care sunt retinute in sarcina lor si au fost condamnati la inchisoare cu suspendare. Doi dintre consilieri au fost condamnati la cate 2 ani si 6 luni de…

- Baiețelul nu implinise nici 2 luni de la naștere cand a suferit abuzurile ingrozitoare din partea parinților sai naturali. Cei doi și-au atacat copilul și l-au lasat sa agonizeze timp de 10 zile.Micuțul a fost transportat la spital cu multiple fracturi. Doctorii au fost ingroziți cand au descoperit…

- Tragedie fara margini Marea Britanie! Tanarul in varsta de 27 de ani și-a omorat iubita, dupa ce ar fi mancat pentru prima data o prajitura ce conținea cannabis Barbatul și-ar fi ucis partenera de viața cu 30 de lovituri de cuțit. Acesta și-a recunoscut vinovația in instanța și a fost condamnat la opt…

- O protestatara a schimbarilor climatice, in varsta de 82 de ani, a spus ca este pregatita sa mearga la inchisoare pentru blocarea autostrazilor. Judy Bruce, din Swansea, este membra a grupului Insulate Britain, care a blocat parți ale autostrazii M25 de cinci ori in ultimele doua saptamani. Ea a spus…