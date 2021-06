Ele sunt vedetele străine care au ales să trăiască în România /Exclusiv Cateva vedete venite din lumea buna a biz-ului au dat dovada de un curaj enorm, acela de a incerca pe propria piele viața de roman. Ele sunt vedetele straine care au ales sa traiasca in Romania. Cateva vor ”buletin de București”. Starul anilor ’90, Haddaway s-a obișnuit cu viața Bucureștiului. Cantarețul german cu origini din din Trinidad Tobago se iubește cu o romanca și locuiește o buna parte din an și la București. ”Iubesc Romania. Ma simt bine aici pentru ca pot merge pe strada și nimeni nu ma recunoaște. Vin aici și pentru festivalurile retro”, a dezvaluit artistul care are și o afacere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

