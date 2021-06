Ele fac legea pe circuit Antonia, Ingrid, Anelisse și Claudia se bat in competițiile de karting electric cot la cot cu baieții. Micuțele nu lipsesc de la niciun antrenament chiar daca afara sunt 34 de grade. Cine crede ca doar baieții sunt pasionați de cursele de mașini, se inșala. Antonia, Ingrid, Anelisse și Claudia sunt innebunite dupa karturi și dupa competițiile de karting electric. „E foarte greu pe caldura aceasta și in combinezon, dar imi place mult ceea ce fac”– Ingrid Maria Mateescu, pilot de karting electric. Ingrid a moștenit pasiunea pentru mașini de la bunicul ei și el pilot de curse. Fetița dezvaluie ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

