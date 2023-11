Stiri pe aceeasi tema

- Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se va afla in Statele Unite ale Americii in cadrul unui turneu aniversar, in perioada 24 noiembrie - 4 decembrie.La 60 de ani de existenta, Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu,…

- Comunitatea palestiniana din București protesteaza in Piața Universitații impotriva acțiunilor Israelului de a bloca Fașia Gaza in contextul luptelor duse impotriva Hamas. Sambata, 21 octombrie, a fost anunțat un miting de protest pentru Fașia Gaza, in București. Oamenii se vor aduna la Universitate…

- Consiliul de Securitate al ONU (CSNU) este unul din principalele organe ale Națiunilor Unite, insarcinat cu menținerea pacii și securitații internaționale. Rolul sau, descris in Carta Națiunilor Unite, include stabilirea de operațiuni de menținere a pacii, instituirea de sancțiuni internaționale, precum…

- „Fiecare saptamana sporeste forta si capacitatile Ucrainei, ceea ce inseamna ca fiecare saptamana ne aduce victoria mai aproape” – le-a spus ucrainenilor, duminica seara, presedintele Volodimir Zelenski in discursul video nocturn in care a facut bilantul turneului sau de peste Ocean, care l-a dus in…

- Creșterea economica a Uniunii Europene s-a incetinit semnificativ in ultimii 15 ani, in contrast cu aproape dublarea creșterii economice din SUA. Acest fenomen se datoreaza, in parte, faptului ca Europa a pierdut din relevanța sa in domeniul tehnologiilor inovative și cercetarii, conform analizei economistului…

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marti Statele Unite, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca "pun paie pe foc" in conflictul din Ucraina, tara pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o in februarie 2022, informeaza AFP, citat de Agerpres.Atatarea "tensiunii si a violentei din…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii, transmite