Numele Cosmin Diaconu poate nu va spune multe, insa lui Beyonce da! Tanarul, care are 24 de ani acum, provine dintr-o familie saraca, dintr-un sat din Bacau, a ajuns sa creeze haine pe care diva le-a purtat in timpul turnerului sau mondial, Renaissance. Cosmin Diaconu provine din Valea Seaca, un sat din Bacau, și mai are un frate geaman și unul mai mare. Pentru ei, parinții au plecat la munca in Italia, lasandu-i in grija bunicilor timp de 2 ani. Dupa ce s-au stabilit in Italia, copiii i-au urmat. Cosmin și frații lui au locuit 8 ani in Italia, pana cand o problema de sanatate a mamei a determinat…