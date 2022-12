Stiri pe aceeasi tema

- Conform prevederilor Ordinului de Prohibitie nr.57/675/2022 de la Art.3 alin.(1), incepand cu ziua de 1 noiembrie intra in vigoare interzicerea practicarii pescuitului in zonele de protectie pentru resursele acvatice vii. Zonele de protectie sunt urmatoarele: 1. 500 metri amonte si aval de podurile…

- GSP a selectat cele mai tari 5 faze din prima parte a sezonului regulat, incheiata luni, odata cu etapa a 15-a. Nu lipsesc reușita lui Doru Popadiuc din propria jumatate și tontogolul rarisim semnat de Takayuki Seto. Incepand din acest sezon, cele mai tari faze VIDEO din SuperLiga au putut fi vizionate…

- Mai multe persoane din județul Vrancea au fost reținute de ofițerii DIICOT sub acuzația de trafic de droguri. Polițiștii au descoperit o hala de 1.000 de metri patrați, folosita la creșterea plantelor de canabis și au confiscat 50 de kilograme de canabis, ascunse intr-un perete fals. Potrivit procurorilor…

- "Romania a mai facut inca un pas catre admiterea in Spațiul Schengen: Parlamentul European a votat o rezoluție prin care cere Consiliului Uniunii Europene sa aprobe intrarea țarii noastre in spațiul de libera circulație. Votul covarșitor in favoarea cauzei Romaniei a venit pe fondul susținerii pe care…

- Astazi, municipalitatea a depus o solicitare de finanțare nerambursabila prin PNRR, in valoare de 60 de milioane de lei, fara TVA, pentru achiziția a 25 de autobuze electrice cu lungimea de 10 metri. Cosniliul Local Brașov a aprobat cu unanimitate de voturi acest subiect. Acest proiect face parte din…

- ISU Botoșani a primit felicitari din partea tuturor iubitorilor de animale dupa ce a postat imagini cu cei patru cațeluși care au fost salvați dupa de au cazut intr-un canal adanc de trei metri. Puiuții au acum și stapani!

- UPDATE FOTO| Continua evacuarea apei pentru golirea Taului Mare din Roșia Montana: Cota lacului a scazut cu peste 4 metri Continua evacuarea apei pentru golirea Taului Mare din Roșia Montana dupa aproximativ 5 zile de la semnalizarea fisurii. Cota lacului a scazut cu peste 4 metri fața de cea inregistrata…

- Romania poate sa dea Republicii Moldova cel mult cinci milioane de metri cubi de gaz pe zi, a declarat, luni, premierul Nicolae Ciuca, precizand ca statul moldovean a cerut tarii noastre sa primeasca gaz natural.