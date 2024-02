Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 februarie-6 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica au desfașurat activitați pe linia respectarii prevederilor legale privind exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase. Astfel, in cadrul controalelor a patru agenți economici și 18 transportatori…

- Polițiștii Biroului Pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in acțiune, pentru combaterea delictelor silvice. La data de 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica au inventariat volumul de cherestea…

- La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, insoțiți de patru reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari privind modul de…

- Polițiștii impreuna cu celelalte instituții abilitate au efectuat anul trecut, 41.853 de controale, dintre care 5.212 in fondul forestier, 1.400 in vegetația forestiera din afara fondului forestier, 2.574 pe linia depozitarii, prelucrarii, sortarii și comercializarii materialului lemnos, 31.064 pe…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Prahova, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Ploiești și ai Direcției Silvice Prahova, au efectuat o acțiune pe linia nerespectarii prevederilor legale privind exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase…

- F. T. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii prahoveni au organizat mai multe razii rutiere in Ploiești, Valenii de Munte, Drajna, Valea Doftanei, dar și pe drumurile naționale din județ, atat pentru prevenirea și sancționarea celor care nu respecta normele rutiere, cat și pe linia combaterii incidentelor…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, in colaborare cu specialiști ai Garzii Forestiere Cluj și lucratori silvici din cadrul ocoalelor silvice de regim au acționat, in perioada 17-18 ianuarie, pentru combaterea activitaților ilicite in domeniile economice specifice…

- Un operator economic din județ a fost amendat cu 10.000 de lei in urma unor unor nereguli descoperite in sectorul silvic. La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, alaturi de specialiști din cadrul Garzii Forestiere…