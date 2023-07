Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Vodafone Romania creeaza, in parteneriat cu Junior Achievement Romania, Rețeaua Școala din viitor, formata din 50 de unitați de invațamant din 46 de localitați urbane și rurale. Școlile selectate vor beneficia de oportunitați extinse de dezvoltare a competențelor digitale pentru elevii cu varste…

- ADNOC Group a incheiat un parteneriat cu John Cockerill Hydrogen și Strata Manufacturing pentru a aduce pentru prima data producția de electrolizoare in Emiratele Arabe Unite, scrie saudigulfprojects.com.Anunțat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Avansate (MoIAT) la forumul ”Make it in the Emirates”…

- Honor lanseaza la finalul lunii mai doua telefoane din gama high midrange principala. E vorba despre Honor 90 si Honor 90 Pro, iar pe noi ne intereseaza mai mult flagship-ul Pro. Acesta se remarca prin camera principala de 200 de megapixeli, dar are si alte atribute atractive. Honor 90 Pro va fi usor…

- Brandul Ambilight TV va fi afișat pe maneca tricoului faimoasei echipe de fotbal. TP Vision, compania care proiecteaza, produce și comercializeaza produsele Philips TV, Philips Sound și AOC Audio, anunța un nou parteneriat cu legendara echipa de fotbal FC Barcelona, in calitate de partener principal…

- Buzoianca Maria Ilie și-a adaugat recent in palmares Marele Trofeu al showului „Vedeta familiei”, reușita cu care profesoara ei, soprana Gabriela Cristea, se mandrește la maximum. Maria canta de la varsta de 4 ani, a participat la mai toate festivalurile de muzica pop din țara la categoria ei de varsta,…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei (FDVDR) lanseaza, la inceputul lunii mai, un proiect educațional pilot, „Școala viitorului”, un concurs național de inovație și creativitate in era educației digitale. Acest concurs este destinat sa incurajeze scrisul de mana și utilizarea mijloacelor…

- In era tehnologiei și a informației, cunoștințele de informatica și abilitațile digitale sunt esențiale pentru succesul academic și profesional. SchoolModeOn – o platforma de invațare online inovatoare, ofera cursuri/ meditații informatica online de calitate, concepute pentru a ajuta elevii sa iși dezvolte…

- Ultimul an al existenței regimului comunist in Romania, conform rapoartelor de la al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Roman, aducea una din cele mai importante realizari, de altfel unica in istorie. Romania socialista era singurul stat din lume care-și platea datoria externa. Pe de alta parte,…