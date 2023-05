Ei sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2023! Fotbaliștii au luat fața baschetbaliștilor A fost facut public clasamentul Forbes al celor mai bine platiți sportivi din lume. Iata scurta lista a celor ce au caștigat cu adevarat sume colosale in 2023. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, și -mai nou- Kylian Mbappe sunt cei trei regii ai fotbalului cu incasari de peste 100 milioane de dolari de ”caciula”, pe langa banoasele contracte de imagine pe care le au. Daca Messi (35 de ani) a primit in conturi 130 milioane de dolari, iar colegul sau de la PSG, Kylian Mbappe 120 milioane de dolari, ei bine, Cristiano Ronaldo a revenit in clasamentul exclusivist direct pe prima poziție. In urma transferului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

