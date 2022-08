"Egreta", superba mașină Dacia 1300 fabricată în 1973. Cum s-a descurcat la testele RAR O mașina Dacia 1300, fabricata in urma cu 49 de ani, a fost adusa de proprietar la sediul RAR din Vaslui. Mașina a fost premiata anul trecut, dupa ce a parcurs traseul Vaslui-Arad-Timișoara și retur, potrivit unei postari de pe Facebook a Registrului Auto Roman. "Dacia 1300 din anul 1973, fotografiata la RAR Vaslui. Ajunsa la 49 de ani, “Egreta” se poate lauda cu multiple participari la paradele retro, dar și cu un premiu pentru cea mai mare distanța parcursa pe roți, pe care l-a primit la Raliul Carpați Retro din 2021, dupa ce a mers fara probleme pe traseul Vaslui-Arad-Timișoara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

