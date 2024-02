Accident pe DN1, la Beclean. A intrat cu mașina în stâlp In urma cu puțin timp, pe DN1, in zona localitații Beclean, a avut loc un accident de circulație. In accident a fost implicat un autoturism, care ar fi ieșit in afara parții carosabile și a lovit un stalp, ca urmare a pierderii controlului asupra direcției de mers de catre conducatorul acestuia. In urma incidentului, conducatorul autoturismului a fost transportat la o unitate medicala, unde beneficiaza de ingrijiri de specialitate. La fața locului sunt prezenti polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș, iar circulația se desfașoara fara restricții. Poliția Brașov recomanda conducatorilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

