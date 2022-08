EGLD, criptomoneda românească devine disponibilă în aplicaţia Revolut EGLD, criptomoneda romaneasca creata la Sibiu a facut un mare pas in fata pe 26 august, atunci cand s- a anuntat ca a devenit disponibila pentru cei 20 de milioane de utilizatori ai lui Revolut. Astfel, clienti din 30 de tari vor putea tranzactiona cu aceasta moneda. Elrond EGLD (eGold), moneda de baza a retelei Blockchain folosita pentru tranzactii Web3, DeFi si ecosistemul Elrond a fost adaugata la lista de criptomonede suportate in Revolut. Acolo se mai afla multe criptomonede celebre, ca Bitcoin, Ethereum, Polka Dot, XRP, ADA, DOGE si altele. Reteaua Elrond a debutat in iulie 2020 si a devenit… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

