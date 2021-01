Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorii mai multor state acuza administratia Trump de inselaciune legata de promisiunea de a distribui milioane de vaccinuri pentru Covid-19 dintr-un stoc despre care secretarul pentru Sanatate a recunoscut ulterior ca nu exista, transmite Reuters preluat de news.ro Vezi și: Autoritatile…

- Noi comori arheologice, intre care un templu funerar datand de mai mult de 2.500 de ani, au fost descoperite in necropola Saqqara, situata la sud de Cairo, au anuntat sambata autoritatile egiptene, scrie AFP. Potrivit Ministerului Turismului si Antichitatilor, aceste "descoperiri majore" facute…

- Peste 100 de sarcofage datand de mai bine de 2.500 de ani, pictate in culori excepțional de bine conservate, au fost descoperite recent in Egipt. Este vorba, potrivit specialiștilor, despre cea mai importanta descoperire de acest gen a anului. Sicriele sigilate din lemn, dintre care unele care au fost…

- ​Egiptul a anunțat recent descoperirea a 100 de sarcofage pictate, vechi de 2.500 de ani, multe dintre ele într-o stare foarte buna de conservare. Tot la necropola de la Saqqara au fost descoperite 40 de statui funerare. Este cea mai importanta descoperire din acest an, unul plin de anunțuri despre…

- Autoritatile egiptene au anuntat sambata ca au descoperit 100 de sarcofage vechi de peste 2.000 de ani, in stare perfecta, in necropola Saqqara din sudul orasului Cairo, cea mai mare "comoara" scoasa la lumina in tara de la inceputul anului, scrie AFP.

- Autoritatile egiptene au anuntat sambata ca au descoperit 100 de sarcofage vechi de peste 2.000 de ani, in stare perfecta, in necropola Saqqara din sudul orasului Cairo, cea mai mare "comoara" scoasa la lumina in tara de la inceputul anului, scrie AFP. Sicrie de lemn sigilate, dezvaluite in…

- Arheologii egipteni au dezgropat alte 80 de sicrie vechi in vasta necropola Saqqara, la sud de Cairo. Ministerul Turismului și Antichitaților a transmis, intr-o declarație, ca arheologii au gasit colecția de sarcofage colorate și sigilate ingropate in urma cu mai bine de 2.500 de ani in necropola Saqqara.…

- Arheologii egipteni au descoperit in Saqqara, mai multe sarcofage sigilate, adaugandu-se celor aprope 60 deja descoperite in necropola. Oficialii nu au dezvaluit cate astfel de artefacte noi au descoperite de aceasta data, insa au menționat ca este vorba despre "un numar uriaș", scrie CNN.