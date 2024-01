Egiptul a fost vizitat anul trecut de 14,9 milioane de turişti Al patrulea trimestru din 2023, in special, a cunoscut o crestere a activitatii turistice, primind 3,6 milioane de turisti, ceea ce a marcat o crestere de 8% fata de aceeasi perioada din 2022. Issa a subliniat ca precedentul record de sosiri de turisti a fost stabilit in 2010, cu 14,731 milioane de vizitatori. In octombrie 2023, ministrul Turismului si-a exprimat ambitia Egiptului de a dezvolta turismul si de a atrage 30 de milioane de turisti anual pana in 2028. Potrivit raportului Bancii Centrale a Egiptului (CBE) lansat in octombrie, veniturile din turism pentru anul fiscal 2022/2023 au crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

