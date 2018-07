Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii au explicat de ce au impus control judiciar, in loc de arestare preventiva, in cazul celor doi frati suspectati de crime in serie. Judecatorii spun ca nu exista probe directe care sa demonstreze ca cei doi barbati au ucis trei paznici, in incinta unei fabrici de materiale de constructii.…

- Egiptul le ofera cetatenia tarii strainilor care depun cel putin 7 milioane de lire egiptene (392.000 dolari) si predau banii trezoreriei dupa cinci ani, conform unui amendament adoptat de parlamentul de la Cairo. Egiptul caută modalităţi de a-şi revigora finanţele şi de…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat un apel Curtii Constitutionale pentru valorificarea opiniilor Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor aduse Legilor Justitiei, Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Comisia de la Venetia reprezinta un organ consultativ…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Sisoe cel Mare; Sf. m. Maria Goretti Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Maria Goretti, fc. m. Sfantul Cuvios Sisoe cel Mare, pomenit in calendarul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen…

- Potrivit procuraturii, inculpatii - dintre care 141 se afla deja in arest preventiv - s-au alaturat gruparilor Liwa al-Thawra si Hasm si au fost implicati in 12 operatiuni teroriste, soldate inclusiv cu uciderea unor politisti. Liwa al-Thawra este raspunzatoare de asasinarea unui general al armatei…

- Procurorul general al Egiptului a inculpat duminica 278 de presupusi membri ai organizatiei Fratii Musulmani; acestia vor fi judecati de o instanta militara, sub acuzatia de terorism, informeaza AFP dintr-o sursa judiciara. Potrivit procuraturii, inculpatii - dintre care 141 se afla deja…

- A murit Alfie Evans, baiețelul in varsta de 1 an și 11 luni pe care instantele juridice britanice si europene l-au condamnat la moarte. Judecatorii au decis ca micuțul sa fie deconectat de la aparatele care il mentineau in viata. Parinți au dus lupte lungi, dar au pierdut, in cele din urma. Chiar și…