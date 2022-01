Stiri pe aceeasi tema

- – Indexul Bloomberg privind egalitatea de gen (GEI) recunoaște companiile listate public care au demonstrat un angajament pentru susținerea egalitații de gen – Grupul Erste, acționarul majoritar al Bancii Comerciale Romane, a fost inca o data singura companie austriaca listata pe indexul Bloomberg GEI…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,02% pe an, de la 3,01% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Israelul va oferi a patra doza de vaccin impotriva COVID-19 locuitorilor in varsta de peste 60 de ani si personalului medical, a anuntat duminica prim-ministrul Naftali Bennett, in plina crestere a contaminarilor cu varianta Omicron a coronavirusului, transmit AFP si Reuters. Vorbind intr-o conferinta…

- În ziua de Craciun, acum 30 de ani, poporul rus a primit un cadou formidabil. Mihail Gorbaciov, președintele URSS, a declarat în acea zi: „Prin aceasta îmi sistez activitațile în funcția de președinte al URSS”. El anunța practic ca funcția pe care o ocupa încetase…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca se va ocupa sa asigure servicii medicale tuturor pacientilor, fie ca sunt sau nu infectati cu coronavirus. „Nu putem sa consideram ca unii sunt mai importanti decat altii, toti trebuie sa beneficieze de servicii medicale, fie ca sunt infectati, fie…

- Prelungirea programului magazinelor, posibilitatea petrecerii Revelionului in strada și posibilitatea ca romanii sa circule sunt cateva dintre masurile de relaxare a restricțiilor anunțate, marți, de premierul Nicolae Ciuca. El precizeaza ca purtatul maștii de protecție ar putea fi eliminat in anumite…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani. Piețele au anticipat majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, potrivit Reuters. Indicele dolarului, care masoara…