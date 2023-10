Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, fermierii din Republica Moldova au strins de pe ogoare o cantitate aproape dubla de porumb, fata de anul trecut. Recoltarea este pe ultima suta de metri iar productivitatea variaza de la o zona la alta. Agricultorii din nord au obtinut cele mai bune rezultate - peste sase tone la hectar.…

- Dupa o saptamana de stagnare, prețurile afișate in benzinariile Petrom sunt mai mari miercuri, 20 septembrie.Fața de ziua precedenta, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a scumpit și benzina și motorina cu trei bani pe litru.Astfel, Stația Petrom de pe Șoseaua…

- Potrivit reprezentantilor Cooperativei Agricole Bunastarea Fermierilor, Ministerul Agriculturii le-a transmis fermierilor in cadrul unei intalniri oficiale ca va fi pus la punct un mecanism prin care cerealele din Ucraina vor putea fi importate in Romania doar de catre societatile din sectorul zootehnic…

- Medicamentele costa mai mult cu 20%, potrivit datelor oficiale. Conform INS, este cea mai mare creștere din ultimii 12 ani. Producatorii spun ca pretul de producție e de vina. Pentru medicamentele care se pot cumpara fara prescripție, prețul nu e reglementat. Problemele cu aprovizionarea persista chiar…

- Deși in Romania este permis doar tranzitul de cereale din Ucraina, in realitate, volume mari raman in țara, acestea fiind importate prin Republica Moldova. O afacere profitabila pentru traderi, dar și pentru antreprenorii sau fermierii autohtoni care au facilitat și au facut un business din achiziționarea…

- Irisha este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. A devenit cunoscuta odata cu participarea la “Bravo, ai stil!”, apoi a facut parte din echipa “Neatza cu Razvan și Dani”, iar pentru ca este o fire care accepta noi provocari, acum face parte din proiectul “Prețul cel bun”, fiind colega cu…

- La Lungulețu, sezonul cartofilor s-a sfarșit cu bine, spre deosebire de alți ani, cand producatorii ieșeau mai mult pe pierdere. Din fericire, prețul s-a menținut constant din mai și pana acum, iar marele noroc pare sa fi fost bișnițarii de Romania. Din cauza costurilor de producție tot mai mari, de…

- In timpul festivalului Untold, care a devenit un eveniment important in Cluj-Napoca, prețurile cazarii au urcat la cote astronomice. Pentru cei care doresc sa participe la festival, gasirea unei cazari este o adevarata provocare. Trei nopți de cazare, chiar și in apartamente de mana a doua, au ajuns…