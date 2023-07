Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi, 29 iunie, pentru a discuta despre rebeliunea din Rusia a mercenarilor Wagner și pentru a dezbate ce rol ar putea juca UE in cadrul angajamentelor occidentale pe termen lung de consolidare a securitații Ucrainei, informeaza Reuters.Ajunși la Bruxelles pentru…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților internaționali mai multe sisteme Patriot pentu apararea spațiului aerian al țarii sale și a subliniat ca viitoarea contraofensiva ucraineana „nu este un film”. O divizie a trupelor speciale cecene „Akhmat” incepe o noua ofensiva in regiunea…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP. „In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt Wagner, cu sprijinul artileriei…

- Sambata seara, 20 mai, Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din luna februarie 2022, comenteaza AFP și Agerpres . ”In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca trupele sale vor continua sa lupte pentru Moscova chiar si dupa retragerea lor din orasul Bahmut, din estul Ucrainei, care este de luni bune scena unor lupte crancene, transmite dpa. „Luptatorii Wagner vor fi pastrati pentru urmatoarele…

- Joi, Kremlinul a declarat ca Marea Neagra nu va fi niciodata o „mare NATO” dupa ce ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a indemnat in cadrul unui eveniment organizat la București ca alianța sa joace un rol mai important in ceea ce privește securitatea in regiune, relateaza Hotnews.ro…