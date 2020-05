EfectiNATOvele fortelor armate ale SUA din Afganistan au scazut la aproape 8.600 de militari cu mult mai devreme decat era prevazut in acordul incheiat in februarie cu talibanii, au declarat surse ale agentiei Reuters din Statele Unite si NATO. Conform intelegerii incheiate in 29 februarie de Statele Unite si gruparea islamista afgana - fara implicarea guvernului de la Kabul - numarul de militari americani din Afganistan urma sa scada de la 13.000 la 8.600 pana la jumatatea lui iulie, iar ulterior, cu anumite conditii, pana la zero in mai 2021. Doua surse de rang inalt de la Kabul au afirmat ca…