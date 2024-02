Stiri pe aceeasi tema

- Performanța sportiva este apreciata de Consiliul Județean Maramureș. 112 sportivi și 39 antrenori au fost rasplatiți cu diplome și premii in bani. The post PERFORMANȚA IN SPORT Premiata de președintele Consiliului Județean Maramureș first appeared on Informatia Zilei .

- Asociația Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului continua și in acest an proiectul Generații, susținut de Fundația Regala Margareta a Romaniei, cu activitați pe care copiii le indragesc și cu voluntari dedicați. The post EDUCAȚIE PRIN DISTRACȚIE Asociația Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului continua…

- Un proiect privind Statutul elevului prevede ca temele pentru acasa sa nu fie evaluate de profesori, cu excepția referatelor sau proiectelor. The post PERFORMANȚA ELEVILOR Profesorii nu ar trebui sa evalueze temele pentru acasa, cu excepția referatelor sau proiectelor first appeared on Informatia Zilei…

- Ministrul Raluca Turcan anunța cea mai mare creștere bugetara din ultimul deceniu pentru invațamant: o majorare de 38% pentru cheltuielile salariale și de aproape 14% pentru formare, bunuri și servicii, vizand imbunatațirea condițiilor in școli și programe mai bune pentru toți participanții la procesul…

- 100 de elevi din Maramureș care au obținut performanțe la diverse olimpiade și concursuri au fost premiați marți de Consiliul Județean. ”In Maramureș avem tineri harnici, care pun accent pe educație, iar eforturile lor trebuie și merita rasplatite. Am premiat tinerii care au obținut rezultate excepționale…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat marti, la Gala anuala de premiere a elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale, a profesorilor care i-au pregatit si a unitatilor scolare de provenienta ale acestora, ca trebuie

- Premierul Marcel Ciolacu va avea o intalnire de consultari cu liderii sindicatelor din Educație, imediat dupa ce a cerut sa fie stabilite “criterii de performanța in invațamant”. Potrivit programului anunțat de Guvernul Romaniei, premierul va avea consultari cu reprezentanții sindicatelor din Educație…

- Premierul Ciolacu anunța cel mai mare buget din istorie pentru Educație, dar cere performanța de la cei angajați in invațamant. Va anunț ca in acest weekend vom lucra impreuna pe proiectul de buget pe 2024, unde investițiile reprezinta fundamentul viziunii noastre de dezvoltare economica. De asemenea,…