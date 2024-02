In 2024, Academia Naționala de Fotbal desfașoara programul EDU-Player, in cadrul caruia jucatorii și jucatoarele de la loturile naționale de juniori și tineret vor parcurge formari care sa-i ajute la dezvoltarea carierei. Proiectul a inceput in luna februarie, cu primele acțiuni la loturile masculine U15 și U16, respectiv U17 și U19 feminin, și va continua pana la finalul anului. Primele patru teme care vor fi prezentate loturilor sunt cele de Mental coaching, Social media, Integritate și Anti-doping. La jumatatea anului, in urma feedback-ului oferit de jucatori și staff-urile tehnice, programul…