Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a anuntat lansarea Samsung Home Hub, o noua modalitate de a gestiona aparatele electrocasnice cu un dispozitiv de tip tableta, cu ecran tactil, care ofera acces instantaneu la servicii pentru acasa personalizate si conectate.

- Astazi, 22 noiembrie, se lanseaza oficial in Romania prima platforma care faciliteaza interacțiunea dintre pasionații de drumeție, cicloturism, MTB, via Ferrata, alpinism, schi de tura etc. cu ghizii certificați. Site-ul se dorește a fi un loc de intalnire, in care ghizii iși vor putea propune GRATUIT…

- Asociația Elevilor din Maramureș anunța lansarea Liniei de Urgența a Elevului, prin intermediul careia se dorește aflarea problemelor cu care se confrunta elevii din județ. ”Lansam Linia de Urgența a Elevului! De data asta incepem chiar cu tine! Auzim din toate parțile despre segmentele deficitare ale…

- „Kids Clips” evidențiaza fragmente din filme și emisiuni pentru copii din arhiva existenta a Netflix, scrie Insider. Gigantul Netflix urmeaza sa lanseze o noua funcție pentru copii, care va folosi scurte clipuri video, la fel ca pe platforma de socializare TikTok, pentru a face publicitate filmelor…

- Editura Publisol lanseaza, in noiembrie 2021, seria de autor Petre Salcudeanu! Volumele vor putea fi cumparate de la punctele de difuzare a presei din toata țara, in fiecare zi de vineri, incepand cu 19 noiembrie 2021, dar și din librarii și magazinele online de carte. De asemenea, cititorii vor putea…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza apelul de finantare destinat sprijinirii doctoranzilor si cercetatorilor post-doctorat prin burse de studiu, precum si consolidarii colaborarilor intre universitati, institute de cercetare si mediul privat, potrivit unui comunicat remis…

- Revolut lanseaza pentru clienții din Romania opțiunea Card personalizat. Noua varianta le permite clienților Revolut sa iși creeze un design personalizat care va fi imprimat monocrom pe cardul ales. Personalizarea se poate face cu imagini, texte, emoji, schițe de mana, Revolut devenind primul jucator…

- Vremurile pe care le traim sunt noi, cu un impact diferit fața de ceea ce știam pana acum. Iar, pe langa multe alte lucruri care s-au schimbat, dragostea a fost și ea impactata. Modern Love, cea mai recenta piesa lansata de catre Manuel Riva și IRAIDA face o radiografie exacta a ceea ce avem nevoie…