EDITORIALUL DE MIERCURI… ALTFEL – Ioan VIȘTEA – Haine din licheni și din brusturi Haine din licheni și din brusturi imbracasem in atemporalul refugiu; soarele scapata, șchiopata pe deasupra padurii, pina cind fantasma ploii incețoșa privirilor drumul. Prin artere coclite calatoria singelui prindea sa rupa tacerea și o stea cazatoare lasa in țarina primordiala semne inșelatoare de viața. Aici șezum noi și plinsem, aici ne-am cuibarit greaua povara a deșertaciunii; aici am batut țaruși, am inalțat prapuri; aici ne-am masurat puterile cu o fiara fara chip, fara nume; aici am semanat vintul de miaza-noapte și am cules o furtuna solara; aici nicio apa nu ne-a scaldat de doua… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

