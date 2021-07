Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a Festivalului-concurs DbutanT, consacrata in acest an regizorilor si dramaturgilor debutanti. Organizatorii au precizat ca editia 2021 se va desfasura intr-un "format nou si complex, la sectiunea de debut…

- Centrul de Cultura Arcus, Asociația MuseART și Institutul Balassi filiala Sf. Gheorghe organizeaza, in perioada 16–18 iulie a.c., Gala laureaților concursului internațional de muzica clasica „YOUTH OF MUSIC, București, 2021”. In cursul celor trei zile se organizeaza recitaluri de muzica clasica pe…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu…

- Teatrul „Andrei Mureșanu" din Sfantu Gheorghe a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului-Concurs DeButanT, editia din acest an fiind consacrata regizorilor si dramaturgilor debutanti. DeButanT este unul dintre putinele festivaluri de teatru din tara care, pe langa posibilitatea…

- La Muzeul Spiritualitații Romanești de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe are loc astazi, incepand cu ora 10.30, deschiderea lucrarilor ediției a XXIX-a a „Zilelor Andrei Șaguna” la care iau parte Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Andrei, și zeci de oaspeți din țara. Programul „Zilelor…

- Decizia Guvernului de a majora alocatia de hrana a pacientilor din unitatile sanitare este apreciata de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ca bine-venita, deoarece suma alocata pana acum nu putea acoperi costurile necesare pentru asigurarea unor mese corespunzatoare. „Alocatia…