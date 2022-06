Stiri pe aceeasi tema

Tomi Petrescu, fost internațional finlandez de origine romana, a dezvaluit care este punctul forte al naționalei Finlandei și capitolul la care nordicii sunt deficitari.

Romania joaca sambata, de la ora 21:45, contra Finlandei, cel de-al treilea meci din actuala ediție a Nations League.

Florin Lovin, fost mijlocaș la FCSB și Astra, a vorbit despre absența lui Octavian Popescu (19 ani) din echipa de start a Romaniei in meciurile cu Muntenegru și Bosnia.

Edi Iordanescu vrea sa pregateasca naționala și in preliminariile EURO 2024, chiar daca rateaza obiectivul interimar, locurile 1-2 in Liga Națiunilor

Mijlocașul nationalei Romaniei , Alexandru Maxim, a declarat, marti seara, dupa 0-1 cu Bosnia , in deplasare, ca tricolorii simt „tristete si dezamagire". El a punctat ca nici macar cu un egal nu ar fi fost fericiti. „A fost un meci mai bun daca il comparam cu cel din Muntenegru. Ca sa zic asa, am fost…

BOSNIA - ROMANIA 1-0. La o suta de ani de la primul meci al nationalei, Romania a ajuns, in prezent, in cel mai penibil moment posibil: 0 puncte dupa doua meciuri cu modestele Muntenegru si Bosnia!

Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Cornel Dinu nu l-a iertat pe selecționerul Edi Iordanescu, dupa inca o infrangere pe banca „tricolorilor".

Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Mihai Stoica l-a criticat dur pe atacantul George Pușcaș dupa eșecul „tricolorilor"