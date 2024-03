Edi Iordanescu, selecționerul naționalei Romaniei, s-a declarat mulțumit de modul in care Ianis Hagi a intrat in partida amicala cu Irlanda de Nord, incheiata 1-1 # Fotbalistul lui Alaves l-a convins pe tehnician, deși a avut la dispoziție doar un sfert de ora vineri seara # Insa, in conferința ce a urmat meciului, Iordanescu jr. a avut un discurs ferm in ceea ce privește situația de la club a romanului. ...