- Columbia - Romania 3-2. Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a avut 4 remarcați din tabara „tricolorilor”. Fostul atacant a laudat schimbarile facute de Edi Iordanescu, pe care l-a considerat inspirat, la fel ca in preliminariile EURO 2024. Din teren, Ianis Hagi, Dennis Man și Denis Draguș l-au…

- Marți seara, 26 martie 2024, Columbia și Romania se intalnesc pe terenul de fotbal intr-o confruntarea in in amintirea Cupei Mondiale SUA din anul 1994. Ianis Hagi și Edi Iordanescu se vor afla impreuna pe terenul de fotbal. Juniorii vor sa faca istorie la fel cum au facut parinții lor, in urma cu 30…

- Olimpiu Moruțan va incepe titular diseara cu Columbia, conform informațiilor GSP, in superamicalul de pe „Metropolitano”, de la ora 21:30. Jucatorul lui Ankaragucu este preferat lui Ianis Hagi, care are puține minute in 2024 la Alaves. Iata cum a gandit Edward Iordanescu strategia pentru meci! Romania…

- Edward Iordanescu celebreaza azi doi ani de la debutul pe banca naționalei Romaniei. Columbia - Romania are loc pe 26 martie, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 Pe 25 martie 2022, Iordanescu debuta ca selecționer. Naționala Romaniei juca atunci un amical cu Grecia, pe Ghencea, pe care-l…

- Edi Iordanescu a fost vehement, in conferința de la Madrid premergatoare amicalului Romania - Columbia, cu oficialii și cu specialiștii din fotbalul intern care analizeaza ceea ce se intampla la naționala. Selecționerul i-a transmis un mesaj-avertisment rapidistului Andrei Borza: „Sa aleaga ce vrea…

- Fundașul dreapta Vasile Mogoș (31 de ani) a fost transportat la spital, pentru analize, chiar la pauza meciului amical dintre Romania și Irlanda de Nord. Vasile Mogoș a fost alegerea lui Edi Iordanescu in banda dreapta a defensivei. Fundașul lui CFR Cluj a fost activ, a reușit cateva combinații bune…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, care se vor disputa la finalul acestei luni. Luna aceasta, naționala Romaniei disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obținut calificarea la Campionatul…

- Edward Iordanescu, selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, a anunțat convocarea a 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie, conform Federației Romane de Fotbal (FRF). Aceste meciuri vor marca debutul echipei naționale in campania de pregatire, dupa ce Romania și-a asigurat calificarea…