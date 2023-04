Stiri pe aceeasi tema

- Prin definitie, exista cateva stiluri muzicale care nu vor ajunge niciodata sa fie gustate de devoratorii de mondenitați cotidiene. Unul dintre acestea este blues-ul acustic. Printre exponenții acestui curent muzical din țarișoara noastra se numara și Eugen Caminschi (care a cantat de-a lungul anilor…

- Eugen Caminschi și Bogdan „Bogy“ Nagy vor lansa albumul „Good Times”, o colecție de 12 cantece despre prietenie și simplitate in arta sunetelor., evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 6 aprilie, de la ora 21, la Casa del Retro. Temele universale regasite frecvent in blues sunt abordate intr-o…

- In fiecare an, incepand din 1998, țarile membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebreaza in data de 20 martie Ziua Internaționala a Francofoniei, printr-o serie de diverse evenimente culturale. In acest an, opera timișoreana va marca aceasta zi cu un recital intitulat „Cant și cuvant…

- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…

- Formația Farfarello va inreprinde un turneu in Romania. Grupul inființat de Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, ii mai are in componența pe Ulli Brand și Urs Fuchs , iar turneul este prilejuit de prezentarea albumul…

- Timișoara va avea parte de un concert de opera de cel mai inalt nivel. Clubul Rotary Cetate a reușit sa puna la punct, la scurt timp de la debutul Capitalei Culturale, un eveniment de excepție, un ”Concert de opera cu romani celebri care au cucerit lumea”. Patru dintre cele mai bune voci ale momentului,…

- Formația Toulouse Lautrec poposește in Timișoara, in cadrul turneului de promovare a noului album, „A fost sau n-a fost”, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. „Albumul este productia din pandemie a trupei, un disc scris organic, precum un film care se desfasoara in fata…

