Economistul Nouriel Roubini: "Twitter și alte platforme sunt rele, Facebook e și mai rea" Celebrul economist Nouriel Roubini crede ca primul mandat al președintelui-ales al SUA Joe Biden va fi umbrit de tulburari civice pe plan intern și de atacuri cibernetice din exterior. El considera ca rețelele sociale ar trebui reglementate mai strict.



Nouriel Roubini, 62 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți economiști ai lumii. Profesor la Școala de Afaceri Stern din New York, e unul dintre puținii oameni care au prezis spargerea bulei imobiliare din SUA și criza financiara din 2008 rezultata în urma ei. S-a numarat totodata și printre cei care au prezis de timpuriu ca pandemia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor in jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin intre 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP, scrie hotnews. Numarul migranților care traiesc in afara țarii de…

- Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor în jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin între 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP.Numarul migranților care traiesc în afara țarii…

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul in care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, insa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat in Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația in cea mai mare putere mondiala. „Vrea sa transforme America in Reich-ul…

- Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in mai multe state. Conform topului Our World Data, țara care conduce in topul vaccinarilor anti-Covid este Israel. In aproape doua saptamani, in Israel, au fost imunizate peste 640.000 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate in Statele…

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos plaseaza Canada ca fiind țara care va domina relațiile internaționale in urmatorul deceniu, urmata de Germania și Franța. La fel ca in ediția anterioara, Canada ocupa poziția fruntașa in acest top (81%), cu sprijinul unor state sud-americane (Columbia,…

- Unul dintre voluntarii peruani inscriși in programul de testare clinica a unui vaccin dezvoltat de compania chineza Sinopharm, a prezentat probleme neurologice. Autoritațile din Peru au decis sa suspende temporar testarea vaccinului, dupa ce unul dintre voluntari a prezentat dificultati in miscarea…

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…