Stiri pe aceeasi tema

- Injumatațirea accizei la carburanți, ceruta de PSD, nu se va mai aplica, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Aceasta masura nu doar ca ar incalca legislația europeana, care prevede un nivel minim al accizei, ci ar putea fi și ineficienta din cauza fluctuațiilor de pe piața petrolului, provocate…

- “Am discutat, astazi (marti – n.r.), la Bruxelles cu Margrethe Vestager, vicepresedintele Comisiei Europene, despre PNRR, instrumentele financiare pentru sectorul privat si reglementarea schemelor de ajutor de stat in domeniul energetic. Avem tot sprijinul domniei sale, dar succesul implementarii PNRR…

- Coaliția de guvernare a aprobat marți mai multe masuri pentru atenuarea crizei energetice, printre care reducerea temporara la jumatate a accizei platite pentru carburant, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, intr-o postare pe Facebook la finalul ședinței de coaliției. Masura se va traduce…

- Dezvoltarea legislației privind datele personale și drepturile de proprietate intelectuala a dus la apariția unei industrii care se ocupa de „managementul reputației” online. Unele dintre societațile care se ocupa cu aceasta activitate recurg la amenințari juridice pentru a cenzura informații din intreaga…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, s-a intalnit, marti, la Bruxelles, cu comisarul UE pentru Economie, Paolo Gentiloni, caruia i-a prezentat masurile bugetare luate de Guvern in contextul asigurarii sustenabilitatii finantelor publice si propunerile privind modernizarea politicii de impozitare. Potrivit…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, marti seara, intr-o postare pe Facebook, ca Romania pregateste transpunerea rapida a regulilor stabilite de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind impozitarea multinationalelor cu 15% pe profit. Potrivit ministrului, intentia…

- Romania se afla printre cei mai mari producatori de turta dulce din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, in Romania au fost produse peste 2800 de tone de turta dulce, se arata pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Liderul detasat intre producatorii de turta dulce din UE este…

- Valul al cincilea al pandemiei de coronavirus va dura cel putin doua luni, considera ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații a adaugat ca februarie si martie vor fi lunile de risc maxim. “Eu cred ca valul al cincilea al pandemiei va dura mai mult de o luna si jumatate. Probabil ca…