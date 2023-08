Stiri pe aceeasi tema

- Un specialist estimeaza ca dobanzile la credite vor scadea in primul sau al doilea trimestru din 2024. Scenariul de baza arata o crestere solida a economiei, de 4%, anul viitor, anunța Ziarul Financiar. Dobanzile ar putea scadea in primul sau al doilea trimestru din anul viitor, crede Mihai Ion, vicepresedinte…

- Banca Centrala Europeana a ridicat joi ratele dobanzilor la un nivel record al ultimilor 20 de ani- la 3,5%- semnaland in același timp ca acesta ar putea fi varful majorarilor. In Romania, decizia BCE ii va afecta pe cei care au imarumuturi in euro cu dobanda variabila.

- Romanii și-au invațat lecția și se gandesc de doua ori inainte sa ia un credit. De vina sunt dobanzile mari, spun economiștii. Pentru moment, Banca Naționala a decis sa mențina dobanda-cheie la 7%, nivel ramas neschimbat din ianuarie.

- Sistemul bancar a avut un profit record pentru Romania, in 2022, de 10,2 miliarde lei, care anul acesta „va fi depasit cu mult" printre altele si pentru ca, in primele patru luni din 2023, bancile au crescut marja dintre dobanzile la credite si dobanzile oferite la depozite, a declarat miercuri Valentin…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca pregatește un act normativ care sa plafoneze adaosul comercial pentru o perioada limitata, pe tot lanțul, de la producator și pana la raft. Azi, la Guvern, sunt așteptați reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre masura.

- Președintele ANPC Horia Constantinescu a declarat intr-un interviu pentru Digi24.ro ca romanii ar trebui sa ceara recalcularea ratelor pe care le au la banci, iar instituțiile financiare ar trebui sa le recalibreze pentru a evita riscul acumularii de credite neperformante.