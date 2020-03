Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul este un risc care trebuie monitorizat activ de catre factorii de decizie ai companiilor pentru ca vine cu un nivel mare de incertitudine, potrivit unui comunicat al companiei de consultanta PwC, in care este citat Mircea Bozga, Partener Servicii de Audit al Riscului in cadrul companiei.…

- "Efectul virusului asupra economiei globale este dificil de estimat in prezent. Insa, economistii care au evaluat ca epidemia SARS a costat in jur de 40 de miliarde dolari, preconizeaza ca virusul Covid-19 ar putea costa de trei sau patru ori mai mult. In acelasi timp, Fondul Monetar International si-a…

- Coronavirusul este un risc care trebuie monitorizat activ de catre factorii de decizie ai companiilor pentru ca vine cu un nivel mare de incertitudine. Efectele se resimt deja in probleme aparute in lantul de distributie, restrictii de calatorie si cresterea nesigurantei pe pietele din intreaga lume.…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite agerpres.ro.

