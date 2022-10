Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0,4% fata de luna august, mai mult decat estimarea de 0,3% a Dow Jones, potrivit Biroului de Statistica a Muncii. Pe o baza de 12 luni, asa-numita inflatie generala a crescut cu 8,2%, sub varful sau din iunie, aflat in jurul valorii de 9%, dar continuand…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…

- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Averea cumulata neta a gospodariilor a scazut la 143.800 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii iunie, de la 149.900 miliarde de dolari la sfarsitul lunii martie, inregistrand a doua reducere trimestriala consecutiva, arata datele Fed. Pana in iunie, averea cumulata a americanilor a scazut cu peste…

- ”In trimestrul II 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 33,019 miliarde lei, in scadere cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2021. In semestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,251 miliarde lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul…

- Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 3,27%, Cac 40 al bursei din Paris cu 2,21%, iar FTSE 100, al bursei din Londra, cu 1,87%. FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,9%. Componenta auto a indicelui Stoxx 600 a crescut cel mai mult, intre componentele infdustriale, cu 3,8%. Economia…

- Saptamana trecuta, Banca Angliei a avertizat ca se asteapta ca economia Marii Britanii sa intre in cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala, in trimestrul al patrulea. Intre timp, se estimeaza ca inflatia va atinge un varf de peste 13% in octombrie. Estimarile lunare au aratat ca PIB-ul…

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…