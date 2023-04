Chisinau, Moldova, 27 aprilie 2023. Economia Republicii Moldova iși va reveni in 2023 și va recupera scaderea inregistrata anul trecut, generata de multiplele crize cu care s-a confruntat. Perspectivele economice pentru urmatorii ani sunt marcate de oportunitați istorice, dar și de riscuri. Scenariul de baza al actualului orizont de Prognoza se bazeaza pe o redresare economica in 2023 de 4,7 % și pe o creștere economica in anii urmatori (5,4 % in 2024 și un coridor de creștere de 4-5 % in 2025-2027). Pentru urmatorii ani, principalele ipoteze avute in vedere pentru creșterea economica sunt stabilizarea…