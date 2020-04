Echipamente medicale donate de Statul Vatican autoritatilor locale din Suceava, prin bunavointa Papei Francisc, vor fi aduse sambata in tara cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale transmis AGERPRES. Echipamentul medical donat de catre Papa Francisc orasului Suceava consta in cinci ventilatoare pulmonare, 200 combinezoane de protectie, 5.000 masti sanitare, 900 masti tip FFP2 si 400 ochelari de protectie. Aeronava Fortelor Aeriene Romane care a efectuat, sambata, un zbor pe ruta Bucuresti - Milano va aduce, in aceeasi zi,…