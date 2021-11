Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de robotica a Hunedoarei a adus, din nou, aurul pentru Romania la olimpiada mondiala de robotica. Romanian Robotics Team a reușit, pentru a doua oara, sa ajunga pe podiumul competiției First Global Challenge și sa aduca Romaniei Medalia de Aur la categoria Sanatate, dar și cea mai valoroasa…

- Echipa de lupte greco-romane a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de cadeți, disputat recent, la Constanța.Antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan au precizat ca s-au remarcat in mod deosebit la aceasta competiție sportivii ...

- In ultimele 24 de ore, doi tineri au pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba despre o fata de 19 ani din Hunedoara si o tanara de 20 de ani din Satu Mare. Ambele erau nevaccinate si cu alte probleme de sanatate raportate.

- Din 2019, in Romania se organizeaza anual nextlab.tech, cel mai mare concurs national de robotica din tara, destinat elevilor din clasele II-X. La editiile de pana acum ale concursului au participat peste 50.000 de elevi.

- Joi, 16 septembrie 2021, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Alba – Hunedoara, il vor omagia pe poetul Ioan Alexandru, la Alba Iulia. Activitațile menite sa aduca in atenția publica viața și opera scriitorului…

- Finala celei de-a cincea ediții a BRD FIRST Tech Challenge Romania, cel mai mare program de robotica pentru elevii de liceu din Romania, organizat de Asociația Nație Prin Educație, partener al FIRST in Romania. La ediția din acest an a BRD FIRST Tech Challenge Romania au participat 2.505 elevi distribuiți…