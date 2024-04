Stiri pe aceeasi tema

- Clujul va face din luna mai 2024 transplanturi hepatice la Cluj-Napoca, dupa includerea Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) „Octavian Fodor” in Programul Național de Transplant Hepatic. Deja, instituția medicala a fost deja acreditata pentru a realizarea aceste intervenții salvatoare.Lansarea…

- La Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie „Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a avut loc, miercuri, 17 aprilie, lansarea oficiala a Programului Național de Transplant Hepatic in Transilvania.

- Compania de Transport Public Cluj va pune in circulație primele autobuze electrice articulate cumparate la Cluj-Napoca.Cele 18 autobuze electrice articulate au ajuns la Cluj, iar acum se intocmesc actele pentru a putea fi puse in circulație.Potrivit unor surse, cele 18 autobuze electrice articulate,…

- Cei mai mulți bogați afaceriști din Romania nu sunt bucureștenii, o spun topurile de specialitate din Romania. Culmea, cei mai mulți milionarii romani s-au adunat intr-un oraș mult mai mic, detronand, astfel, capitala și Clujul!VEZI AICI TOPUL MILIONARILOR ROMANI!

- Se implinește in aceasta luna un an de la plecarea la cele veșnice a savantului și academicianului Razvan Theodorescu, stralucita personalitate științifica și culturala, cu o bogata și multilaterala activitate in domeniul istoriei culturii și istoriei de arta. Cariera științifica și-a inceput-o in…

- Guvernul a aprobat un instrument prin care vom asigura finantare pentru proiecte precum dezvoltarea retelei de transport cu metroul in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, electrificarea caii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice in principalele zone urbane din Romania si cresterea…

- Aeroportul International Iasi a avut parte de un an de record. In 2023 s-au inregistrat cele mai bune cifre din istorie, aerogara ocupand locul al treilea la nivel national, la numarul de calatori, dupa Bucuresti si Cluj Napoca.