Stiri pe aceeasi tema

- La Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie „Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a avut loc, miercuri, 17 aprilie, lansarea oficiala a Programului Național de Transplant Hepatic in Transilvania.

- O perdea de fum a acoperit marți dimineața mai multe cartiere din Cluj-Napoca din cauza incendiilor forestiere care au avut loc seara trecuta. Un ONG care masoara calitatea aerului in oraș ii indeamna pe oameni sa evite astazi activitațile fizice și sportul in aer liber mai ales in zonele cu fum.„In…

- O chirie in care te simți ca in vagonul de dormit, dar ai și priveliște spre bucatarie s-a scumpit, deși proprietarul nu gasea oricum chiriaș. Asta inseamna sa fii proprietar de locuința la Cluj, daca nu inchiriezi crești prețul, ar suna o gluma pe seama chiriilor foarte scumpe din Cluj-Napoca.Locuința…

- Ieri, in jurul orei 14.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca, in contextul manipularii deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca, in zona rampei de deșeuri din Pata Rat a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. La locul indicat s-a deplasat de urgența o echipa operativa din…

- Cluj-Napoca devine centrul celui mai important summit de construcții și infrastructura din Romania – Construction & Infrastructure Summit. Evenimentul din data de 8 februarie, inițiat de Intelglobalis Consulting prin platformX Party & Networking (XPN) este dedicat principalilor jucatorii din industria…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis azi la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia necesara atribuirii contractului pentru studiul de fezabilitate pentru construirea Drumului Expres Cluj - Dej.CNAIR a trimis azi la ANAP și documentatia…

- Rectorul Universitații de Medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a anunțat intenția de a dezvolta o noua extensie intr-un județ din Ardeal.De la inceputul anului universitar 2023-2024, funcționeaza deja o extensie la Baia Mare și aceasta are un succes extraordinar. ”Este unul dintre…

- Caravana cu Medici a revenit, sambata, 20 ianuarie, in județul Hunedoara – la Caminul Cultural din localitatea Tampa, comuna Bacia. Mai multe persoane cu varste intre 26 și 58 de ani, aparținand comunitaților vulnerabile din municipiul Deva au beneficiat de o noua serie de investigații medicale…