Echipa lui Ambrosie a tras heblul după ce a cheltuit circa 70.000 de euro din bani publici în câteva luni! Liga a II-a de fotbal feminin a pornit la drum la finalul lunii trecute fara Navobi Iasi. Echipa condusa de Adrian Ambrosie, care nu a mai primit finantare de la bugetul local in acest an, s-a retras din campionat. Asta dupa ce in a doua jumatate a anului trecut a incasat circa 70.000 de euro de la Primaria Iasi. La ce au folosit banii? In ciuda finantarii amintite, de aproape trei ori mai mare decat cea primita de campioana Romaniei, U Olimpia Cluj, de la CL Cluj, ardelencele avand si o echipa care a castigat o serie a Ligii a II-a, Navobi s-a clasat in vara abia pe locul III in Seria 1 a esalonului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iasi are posibilitatea de a se distanta in clasament de una dintre echipele care, desi joaca modest, este privita ca o potentiala candidata la promovare. In ciuda evolutiei lipsita de stralucire din primele cinci runde si a celei slabe din Ghencea, din etapa trecuta, cand a suferit prima infrangere…

- Candidatul USR la Primaria Iasi va fi desemnat de organizatia municipala a partidului. Senatorul USR Marius Bodea a declarat ieri ca, dupa desemnarea de catre organizatia Iasi, candidatul va fi validat printr-o decizie a biroului local, fara sa fi implicat biroul judetean de conducere a filialei. „Mi-as…

- *„Pe social democrați nu ii cred atat de idioți incat sa candideze in numele lor un loser de profesie”, spune Costel Alexe despre candidatura lui Marius Bodea la Primaria Iași. „Voi candida pentru funcția de primar al orașului nostru! Am fost și sunt aici pentru oraș și ieșeni”, spune Marius Bodea pe…

- In vreme ce useristii se pregatesc de o competitie acerba pentru stabilirea candidatului, partidele vechi nu se arata interesate de alegerile de peste doi ani. „Voi candida pentru functia de primar al orasului nostru! Am fost si sunt aici pentru oras si ieseni", si-a anuntat Marius Bodea intrarea in…

- Bodea pare mai hotarat ca niciodata sa obtina ce vrea impotriva unei Cosette care, cu toata ambitia ei nemasurata, e intr-o pozitie mult mai fragila decat acum doi ani. Pentru ca nu mai are controlul total asupra filialei, pentru ca multi dintre supusii adusi de ea in partid ca sa scape de adversarii…

- Echipa de fotbal feminin ACS Heniu Prundu Bargaului este la un pas de desființare, chiar daca se afla in fruntea clasamentului de fotbal feminin timp de mai multe sezoane. In urma cu trei zile, Eugen Cozma, președintele Gloriei Bistrița, a anunțat faptul ca Heniu nu se mai unește cu CS Gloria 2018,…

- Cel mai important fotbalist iesean de dupa 1989, Andrei Cristea, a fost numit in aceasta saptamana antrenor principal la ACSFC Dinamo Bucuresti. Echipa este patronata de omul de afaceri Nicolae Badea si are ca obiectiv promovarea in Liga a III-a de fotbal. Dupa ce a primit de la Poli doar oferta de…