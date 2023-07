Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 4,61 milioane de tone de grau romanesc au fost vandute in perioada 1 iulie 2022 – 25 iunie 2023. Potrivit datelor publicate de Lanțul Alimentar , aceasta cantitate ocupa locul patru in clasamentul exporturilor de grau din Romania, incepand din anul comercial 2006/2007. Cantitați mai mari…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Cereale din Ucraina ar putea fi trimise in Republica Moldova și apoi exportate ca fiind produse in Republica Moldova, avertizeaza Alexandr Slusari, fost vicepreședinte din Parlamentul de la Chișinau. In prezent, Slusari deține funcția de director executiv al Asociației Forța Fermierilor din Republica…

- Comisia Europeana a anuntat, vineri seara, ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat pentru…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins 35 de migranti din Nepal, Egipt, Pakistan, Bangladesh, Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in autovehicule sau mergand pe jos, pe camp, spre tara vecina, potrivit Agerpres.In Punctul de Trecere…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Slovacia este cea de-a treia țara membra UE, dupa Ungaria și Polonia, care refuza sa mai cumpere cereale din Ucraina. Autoritațile de la Bratislava și-au anunțat decizia la data de 17 aprilie 2023. Anterior, Polonia și Ungaria anunțasera decizii similare , la data de 15 aprilie 2023. Romania inca nu…