- Ecaterina Andronescu, fost ministru al educatiei si fost lider al PSD Bucuresti, continua atacul lansat la adresa presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si sustine ca este inacceptabil ca partidul sa ajunga la 25% sustinere, precizand ca „ceva sau cineva” a adus partidul aici.

- Ecaterina Andronescu a publicat o scrisoare deschisa in care cere demisia Guvernului Dancila a lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. Ea afirma ca aceste schimbari trebuie facute urgent, pentru ca partidul sa nu piarda guvernarea. „Eu cred ca este nevoie de o discuție in partid și nu numai pe…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, pentru Mediafax, ca este nevoie de o discutie „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu si Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului. Ecaterina Andronescu, senator si fost ministru…

